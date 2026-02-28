Verona, Sammarco a Dazn: "Napoli ha cambiato approccio, così possiamo sorprenderlo"
TuttoNapoli.net
Prima del match contro il Napoli, Paolo Sammarco ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti e possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita, non dobbiamo disunirci e vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte.
Il Napoli ha cambiato il proprio approccio e viene molto forte: dobbiamo essere veloci a superare le loro linee e cercheremo profondità, lasciare spazio a loro sarebbe controproducente".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
3 Pereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico somiglianze, idoli..."
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Pereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico somiglianze, idoli..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com