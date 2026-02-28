Verona, Sammarco a Dazn: "Napoli ha cambiato approccio, così possiamo sorprenderlo"

vedi letture

Prima del match contro il Napoli, Paolo Sammarco ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti e possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita, non dobbiamo disunirci e vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte.

Il Napoli ha cambiato il proprio approccio e viene molto forte: dobbiamo essere veloci a superare le loro linee e cercheremo profondità, lasciare spazio a loro sarebbe controproducente".