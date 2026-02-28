Verona, Sarr a Dazn: "Proviamo a fare risultato come all'andata!"

Prima del match contro il Napoli, Amin Sarr ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Penso che tutti siamo pieni di responsabilità. Dobbiamo cercare la prestazione importante per provare a fare punti. Sono arrivato a più di 50 presenze con la maglia del Verona, abbiamo un avversario forte. Andata? Partita che dovremo provare a replicare perchè abbiamo risposto colpo su colpo".