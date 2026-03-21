Beukema: “Sapevamo che sarebbe stata dura! Vogliamo vincerle tutte per mettere pressione”

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Sam Beukema, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni della BBC Alba la vittoria contro il Cagliari

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni della BBC Alba la vittoria contro il Cagliari: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, segnare il secondo gol avrebbe reso le cose più semplici. Penso che abbiamo comunque controllato il gioco, anche se loro hanno avuto qualche occasione. Alla fine possiamo essere soddisfatti, nonostante ci siano stati alcuni momenti rischiosi. Abbiamo fatto bene e siamo felici di aver mantenuto la porta imbattuta".

Rientri, obiettivi e relazioni tra compagni

“Il rientro di McTominay? Sono felicissimo, non solo per lui, ma anche per gli altri giocatori che hanno recuperato dagli infortuni, come De Bruyne o Gilmour. È importante avere tutti disponibili per le partite che restano. Scott ha fatto un grande lavoro, e ovviamente il suo gol è stato fondamentale, ma la disponibilità di tutti è essenziale.

Dove possiamo arrivare? La partita con il Cagliari era cruciale per mettere pressione a Inter e Milan, e dovevamo vincere. Ora però ci concentriamo su una gara alla volta: vogliamo vincerle tutte e vedremo dove potremo arrivare.

Bologna? Sono felice per il mio amico Ferguson. Ho visto la sua partita contro la Roma e sapevo che avrebbero passato il turno. Lewis mi aveva già raccontato tante cose su McTominay e Gilmour prima che arrivassi al Napoli. Mi piace molto uscire con loro, mi trovo davvero benissimo”.

I numeri di Beukema contro il Cagliari

Prestazione completa - Duelli aerei vinti: 6/7 (86%), duelli totali vinti: 7, palle recuperate: 5, palle spazzate di testa: 4, rinvii: 5

Contributo offensivo - Passaggi nell’ultimo terzo: 12 (1° della gara), passaggi riusciti: 71/74 (96%, 3° della gara)