Beukema innamorato di Napoli: "Che passione! 10 volte più di Bologna, non c'è paragone"

Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa in vista del PSV, tra i vari temi si è soffermato anche sulla tifoseria del Napoli spendendo parole al miele: “Ci sono dei giorni in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Ma cosa sto facendo? Che bello!’… Quando si fa il paragone con il Bologna… Qui al Napoli c’è un altro livello, forse una passione dieci volte maggiore. C’è sempre passione. Siamo venuti dal campo di allenamento e c’era la gente che si è spinta davanti al bus per autografi e foto. Per i tifosi, il Napoli è molto molto importante. È un qualcosa di fantastico viverlo, ma ad un certo punto ti abitui a questa ‘follia’ per così dire”.

Che ambiente troverà il Napoli? Stai parlando con Lang di questi avversari? "Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente c'è una cultura diversa rispetto all'Italia, soprattutto con i tifosi napoletani che per me sono unici. In Olanda anche abbiamo bravi tifosi, ma è diverso rispetto all'Italia ovviamente. Noa è molto carico per il ritorno qui dove giocava l'anno scorso, quindi siamo carichi e contenti di essere qui oggi".