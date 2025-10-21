Schwoch: "Il PSV aggredirà dall'inizio visto il momento del Napoli. Hojlund assenza pesante"

L'ex calciatore Stefan Schwoch è intervenuto alla trasmissione Il Bello del Calcio ai microfoni di Televomero: “Il Napoli ha tanti infortuni in questo momento ma sono convinto che possa fare meglio. Per Lucca c’è il rischio che possa esserci un peso psicologico, ha fatto una partita brutta e non l’ha mai presa nessuno. De Bruyne ha giocato anche come mezz'ala al Manchester City. McTominay contro il PSV? La paura nel giocatore è sempre quella di peggiorare, il dolore va da persona a persona. Al massimo a lui si può aprire la ferita ma io credo che lui scelga di giocare, specialmente in un momento delicato come questo di quella stagione.

PSV-Napoli? Loro sanno che il Napoli non è in un momento brillante, credo che l’assenza di Hojlund sia pesantissima perchè era la gara perfetta per lui. Loro aggrediranno fin dall’inizio. De Laurentiis dice di andare in Nazionale fino al massimo a 23 anni? E’ un’assurdità, è giusto che i giocatori vadano in Nazionale, a giocare i Mondiali. La Nazionale c’è sempre stata e sempre ci sarà. Inter? Lo scorso anno l’Inter non aveva alternanze in attacco, quest’anno le ha e questo fa la differenza. Sia Bonny che Esposito stanno facendo molto bene".