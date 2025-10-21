Podcast
Garbo lancia il Milan: "Vittoria fondamentale e non ha le coppe come il Napoli l'anno scorso"
Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi principali di questo week-end di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sostengo da tempo che il campionato di Serie A sia mediocre. Nelle prime sette giornate sono stati segnati 40 gol in meno dello scorso anno. E' un campionato di livello tecnico mediocre. Si gioca a un ritmo basso.
Come mai Modric è sempre il migliore del Milan? Il campionato non è allenante. Il messaggio più importante comunque lo dà l'Inter vincendo all'Olimpico. E' la squadra più solida e seria candidata a vincere il titolo. Il Milan vince una partita fondamentale con un rigore che non c'è e non ha le coppe come lo scorso anno il Napoli".
