Podcast Garbo lancia il Milan: "Vittoria fondamentale e non ha le coppe come il Napoli l'anno scorso"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi principali di questo week-end di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sostengo da tempo che il campionato di Serie A sia mediocre. Nelle prime sette giornate sono stati segnati 40 gol in meno dello scorso anno. E' un campionato di livello tecnico mediocre. Si gioca a un ritmo basso.

Come mai Modric è sempre il migliore del Milan? Il campionato non è allenante. Il messaggio più importante comunque lo dà l'Inter vincendo all'Olimpico. E' la squadra più solida e seria candidata a vincere il titolo. Il Milan vince una partita fondamentale con un rigore che non c'è e non ha le coppe come lo scorso anno il Napoli".