Diego Simeone: "Mio figlio avrà il Napoli nel cuore per sempre. Visto la reazione al gol?"

vedi letture

Diego Pablo 'Il Cholo' Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il gol dell'ex contro il Napoli di suo figlio Giovanni 'Il Cholito', ed il fatto che sembrasse quasi dispiaciuto per aver segnato agli azzurri. Di seguito le sue parole.

Suo figlio il Cholito Simeone era quasi in lacrime dopo il gol al Napoli? "Calcio, calcio, è il calcio. Il calcio alla fine è bello per queste situazioni. Lui ha dato tanto al Napoli, tutto quello che ha potuto, lo avrà nel cuore fino alla morte e quello non cambierà mai. Io gliel'ho detto: 'Andrai in altre squadre, però il rapporto che avrai con il Napoli sarà per tutta la vita'. Lui lo sa. E per il resto, si è visto il modo in cui ha reagito soprattutto quando ha fatto gol".