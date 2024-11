Podcast Bezzi: "Il Napoli deve fare attenzione, più che una fuga mi aspetto una sorpresa"

A commentare i temi del giorno a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista Gianni Bezzi.

Crede nella fuga in testa alla Serie A?

"In questo campionato non vedo una situazione paragonabile alle ultime due stagioni. Vedo l'Inter ancora la favorita per arrivare al titolo, il Napoli è più libero mentalmente, visto che non ha l'Europa, ma non mi sta ancora convincendo tantissimo. E il Napoli ha sempre il problema Lukaku, perché se non è al top ne risente tutta la squadra".

Il Napoli sta facendo un capolavoro per lei?

"Sono molto prudente. I giocatori top sono Lukaku e Kvaratskhelia, che non è serenissimo. In questo vedo Politano e McTominay che stanno portando avanti la squadra. Il Napoli ha una grande opportunità ma deve anche fare attenzione. Più che una fuga mi aspetto una sorpresa in questo turno".

Abraham e Morata, coppia che segna poco rispetto alle big in Italia e in Europa: perché?

"Si attacca il Milan di Fonseca e ci sta, per la stagione e i problemi di questa squadra, ma quando si parla della Juventus di Motta certe cose non si dicono. Il problema del Milan c'è ma anche quello della Juventus nella stessa misura. Su Fonseca poi siamo d'accordo, il problema di gioco c'è. Il Milan ha comunque dimostrato di essere una grande squadra, soprattutto in alcuni big match come Inter e Real. Il Milan ha il potenziale di una grande squadra, ha già perso troppo terreno, ma lo stesso discorso va fatto per la Juve. Hanno fatto male entrambe finora".