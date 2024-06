Bezzi: "Mi dicono che Conte sia già molto nervoso per tutti questi casi"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

TuttoNapoli.net

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

Che ne pensa delle contestazioni in casa Lazio?

"Non servono perché la linea della società è quella, Lotito resterà sempre presidente. I tifosi hanno due possibilità: o vanno allo stadio o accetti quello che passa il convento. Fanno bene a contestare, ma sanno bene che è un presidente che non va via e la Lazio è questa".

La Roma può puntare Chiesa?

"Possono trattare Chiesa, ma devono prima risolvere delle cessioni, vedi Abraham. Chiesa so da ambiente che è saturo della situazione in casa Juve, è stanco e vuole cambiare aria".

Farebbe uno scambio Kvaratskhelia-Chiesa?

"Certo, la Juve fa la Champions e accontenterebbe il georgiano. E Chiesa cambierebbe aria. Mi dicono che Conte sia già molto nervoso per questi casi".

Un parere sull'esordio dell'Italia?

"Blocco Inter incide? Una volta con la Juve c'erano anche più elementi in rosa, ma comunque è un grande vantaggio, perché se metti dentro giocatori che giocano da tempo insieme è un vantaggio per il ct. Contro l'Albania abbiamo visto una Nazionale giovane, come non si vedeva da tempo. Abbiamo visto in difesa una nuova coppia, Bastoni-Calafiori, che devono migliorare ma hanno senso del gioco e sanno costuire. Siamo sulla strada giusta. Bisogna fare attenzione a quello che dice Spalletti, che abbiamo sempre la bischerata in canna".

Come valuta la prova di alcuni singoli?

"Calafiori è un debuttante, l'errore che ha fatto nel secondo tempo ci può stare".

Un pensiero su Chiesa?

"Per me l'uomo partita è stato Barella, ma Chiesa ha giocato una buona partita. Il migliore però è stato l'interista".