Bia: "Napoli-Inter? Solo una tappa della lotta scudetto, servono due cose per vincere il titolo"

Giovanni Bia sottolinea i meriti dell'Inter ieri vittoriosa con la Roma in Coppa Italia. "Ha giocato una grande partita - dice l'ex difensore nerazzurro a Tuttomercatoweb.com - come del resto aveva fatto per 70 minuti nel derby. Ha dimostrato la forza che ha, dopo il ko di sabato ha dato subito il segnale giusto".

Anche ieri talvolta è sembrata però gestire un po' troppo il risultato, che ne pensa?

"No, un po' di gestione ci può stare e poi ci sono anche gli altri, l'avversario non ti permette di stare sempre nell'altra metà campo".

L'Inter conferma di avere grandi giocatori decisivi, vedi Sanchez...

"La rosa è straordinaria, Sanchez entra e fa gol. I singoli sono determinanti, fanno la differenza. Col Milan è stata persa per errori dei singoli, lo sbaglio di Handanovic è sotto gli occhi di tutti ma può capitare. Resta il fatto che l'Inter è una squadra forte e che gioca bene".

Sabato per i nerazzurri c'è il Napoli...

"Partita tosta, per molti può sembrare uno spartiacque per lo scudetto, ma il titolo lo vinci con la continuità di risultati e la costanza delle prestazioni. Sarà solo tappa nel percorso verso lo scudetto. Certo, se vince l'Inter è un altro bel segnale"

Il Napoli come arriva a questo appuntamento?

"Sta giocando bene. Qualcosa in più ce l'ha a mio parere l'Inter ma Spalletti ci sta mettendo del suo con maestria, la sua squadra sta facendo ottime cose e sta costruendo qualcosa di importante per il futuro attraverso la programmazione. Ora deve dimostrare la sua forza come ad inizio campionato. Poi in campo dipende anche dalla condizione e dalla forza dell'avversario".