Bia: "Spalletti sta facendo lavoro fantastico. Koulibaly gioca anche se arriva 2 ore prima..."

Giovanni Bia, procuratore sportivo ed ex difensore di Napoli ed Inter, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe bello se il campionato lo vincesse il Napoli. Da inizio stagione Spalletti sta facendo un lavoro fantastico, ma con queste milanesi è dura. Mi auguro che lo scudetto lo vincano gli azzurri. Juve? Non la cancellerei ancora dalla lotta per il titolo anche se obiettivamente è difficile che possa risalire fino a portarsi in testa.

Per me un calciatore come Kalidou dovrebbe giocare anche se dovesse arrivare 2 ore prima della partita. Secondo me lui ora è gasatissimo per la vittoria della Coppa d’Africa e questo può essere un bene, ma bisogna però capire quanto ha festeggiato…”.