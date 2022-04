Biagio Izzo: "Napoli e Fiorentina esprimono il calcio più spettacolare della Serie A"

Biagio Izzo, asso della comicità, è un grande tifoso del Napoli e, al Corriere Fiorentino, ha presentato così la partita di domenica

TuttoNapoli.net

Biagio Izzo, asso della comicità, è un grande tifoso del Napoli e, al Corriere Fiorentino, ha presentato così la partita di domenica: "Si affrontano le due squadre che esprimono il calcio più spettacolare della Serie A, per questo sarà una bella partita, ma anche tosta, complicata e combattuta a centrocampo. Sarà una finale: chi perde, perde forse il treno".

Un pensiero poi anche su Italiano: "In città c'è stato un periodo in cui speravamo arrivasse qua, perché è un ottimo allenatore. Lui e Spalletti sono bravi a cambiare le partite work in progress e sono due che lavorano sulla psicologia dei giocatori".