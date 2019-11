Bianchi: "Al Napoli servono continuità ed equilibrio, basta destabilizzare..."

Momento di gran difficoltà per il Napoli, sia in campo che fuori dal terreno di gioco. E' di questo che parla Rolando Bianchi, ex attaccante, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Mi aspettavo qualcosa in più dal Napoli. Quello che è successo fa pensare che anche per quest'anno non si può puntare allo scudetto. Al Napoli servono continuità ed equilibrio in un ambiente che è già destabilizzato e complica tutti i piani, com'è ovvio che sia".