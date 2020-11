Bianchi ammette: "Allodi ci mise molto per convincermi a venire a Napoli, non si vinceva..."

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli nell'anno del primo scudetto, è tornato a quell'epoca nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non dimentichiamo che quando sono venuto a Napoli Italo Allodi ci mise molto per convincermi. Io avevo tante richieste e non volevo assolutamente venire perché pensavo di non fare risultati. Prima di me c'erano stati grandi allenatori che avevano grandi squadre e non avevano vinto, io sapevo perché e per come. Napoli è Napoli, una città fantastica e il calcio ce l'ha nel sangue, ma se vuoi vincere una corsa a tappe non bisogna essere emotivi".