Bianchi: "Calcio? No, priorità a salute e vita sociale. Uso una frase famosissima a Napoli..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio commentando la possibile ripresa dello sport: "Ma in queste ore non riesco a concentrarmi né sul calcio né su altro. Credo sia indispensabile prestare attenzione alla vita sociale. E bisogna organizzarsi per combattere il virus nel modo più appropriato ma anche uscire da questa forma di depressione che può colpire chiunque. So che l'inattività del mio mondo colpisce figure a cui sono legati e so che ci sono club di C che faranno fatica a riprendere. Ma aspetto che passi la nottata, come si dice a Napoli".