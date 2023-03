Bianchi: "Il Napoli ha una base molto forte, ho notato una cosa vedendo le partite"

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli scudettato, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli scudettato, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedendo il Napoli, puoi notare che non c'è mai un peggiore in campo. La bellezza del Napoli è che la base della squadra, tra chi gioca e chi entra, è molto elevata. Poi sta tutto nell'allenamento: se ti tieni allenato non hai problemi a fare la prestazione. Il Napoli ha ormai un assetto e una condizione psicofisica e di gioco talmente elevata che funzionano tutti, nel senso che ognuno fa molto bene il suo lavoro".