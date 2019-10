Bianchi: "Il Napoli perde punti in maniera inopportuna. Scudetto? Lo dico da anni..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul prossimo impegno di stasera tra Napoli ed Atalanta: "In Italia non c'è la competitività europea, l'Atalanta si è appena affacciata al contesto europeo, anche in Champions vuole mantenere la sua identità e questo non ha ancora pagato, mentre in Italia ha esperienza e gioca a grandi livelli. In Italia il campionato può perderlo solo la Juventus ma sta facendo di tutto. Il Napoli perde punti in maniera inopportuna, l'Inter è in fase di costruzione, se la Juve vuol perdere il campionato allora l'Atalanta farebbe il suo. Scudetto? Anche negli passati mi è sembrato che il Napoli fosse lì, sono anni che vive a livelli altissimi, quando vai a vincere è perchè hai costruito qualcosa di solido".