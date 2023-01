Bianchi: "Il Napoli può arrivare fino in fondo anche in Champions"

Ottavio Bianchi, allenatore dello storico tricolore vinto nel 1986-1987 dal Napoli, sente vicina la nuova impresa

"Non mi sentirete dire che lo scudetto è vinto ma non mi vieterete di pensarlo e tenerlo per me. Nessuno in Europa gioca così bene: può arrivare fino in fondo anche in Champions". Ottavio Bianchi, allenatore dello storico tricolore vinto nel 1986-1987 dal Napoli, sente vicina la nuova impresa dei campani. "Mai è esistito un dominio del genere a livello tecnico, tattico, organizzativo, comportamentale, ambientale", sostiene l'ex allenatore bresciano ai taccuini del Corriere dello Sport, secondo cui il margine sulle inseguitrici potrebbe "dilatarsi ancora.