Bianchi: "Napoli travolta dall'entusiasmo, ma va raffreddato perché siamo solo all'inizio"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli scudettato, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Marco Frattini

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli scudettato, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le prestazioni del Napoli sono buone, con umiltà e qualità è stato trovato un organico di primo ordine. C'è molto entusiasmo, starà a chi di dovere raffreddarlo un po', visto che si è appena cominciato. Poi ci sarà l'interruzione del campionato, non so come gli addetti ai lavori riusciranno a superare questa faccenda. Rigori? Si fanno allenamenti specifici sugli undici metri, si fa una graduatoria in base a chi calcia meglio, con maggiore freddezza. Ma magari ci fossero questi problemi, vuol dire che hai dei rigori da tirare".