Bianchi punta su Osimhen: "Può essere il suo anno, sa cosa serve per fare la differenza in A"

Rolando Bianchi, ex attaccante, ha parlato di Victor Osimhen nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Può essere l'anno di Osimhen, anche se passerà un mese fuori per la Coppa d'Africa. Al primo anno è riuscito a conoscere l'ambiente e ha capito cosa serve per fare la differenza in Serie A, le qualità ci sono e Spalletti ci ha lavorato dal punto di vista analitico. Osimhen ha avuto l'umiltà di lavorare per continuare a migliorarsi, ora può fare il salto di qualità".