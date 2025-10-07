Bianchi: "Scudetto? Napoli già consolidato, Roma sopra le attese. Le altre in grave difficoltà"

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma, intervistato da Il Mattino, ha parlato così degli azzurri: "L'anno scorso sono stati una sorpresa, ma Conte ha lavorato bene ovunque, è un tecnico di grande livello nazionale e internazionale".

Si rivede più in Gasperini o in Conte?

"Spero per loro che non abbiano nulla di mio (ride, ndr). Sono due bravissimi professionisti, il loro è un ruolo difficile. I miei vecchi maestri dicevano che l’allenatore è come un pilota di Formula uno: se non hai la macchina con il motore, telaio e gomme validi, puoi anche essere un grande pilota…".

Il carattere di Gasperini può aiutarlo a gestire la Roma?

"Se fanno risultati sicuramente. Una volta, quando c’erano polemiche, dissero a Montanelli che avevo un brutto carattere e lui rispose: 'Vuol dire che ha carattere'. Quello che stupisce nella Roma è l’immediatezza dei risultati: la Roma di quest’anno sembra una Roma nella quale il pilota conosce la macchina alla perfezione".

Napoli e Roma possono rimanere al vertice?

"Sì, anche perché le altre sono in grave difficoltà. Anche se adesso è presto, il Napoli ha già consolidato mentre la Roma è sopra le attese perché di solito il primo anno trovi difficoltà".