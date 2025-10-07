Marolda: "De Bruyne entrato solo per infortunio Politano. Ma riconosco a Conte una qualità"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda nella puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Napoli-Genoa? Tutto è bene quel che finisce bene dopo questa settimana. La partita ieri mi è piaciuta a metà, anzi ad un quarto, si parla di modulo ma al momento nessuno sa davvero il modulo del Napoli, non lo sa neanche il Napoli stesso e va benissimo cosi.

Contesto che il Napoli abbia giocato con il 4-3-3 nel primo tempo, gli esterni non hanno mai dato ampiezza e i terzini non hanno fatto niente. Il centrocampo è stato lento e in generale il Napoli non è riuscito a farlo nel 4-3-3. Far entrare De Bruyne nel secondo tempo è stata una grande intuizione ma lui lo ha fatto solo perché si è fatto male Politano. Hanno vinto due gare importanti però evitiamo di fare grandi cose e bisogna dire le cose come stanno. De Bruyne ha sfrattato McTominay dalla sinistra, lo ha letteralmente sfrattato.

Riconosco a Conte una grande qualità, è un grande geriatra, capace di rigenerare i giocatori di 30 anni, Conte ha voluto giocare con il 4-3-3 ma perché insistere con Politano che era al limite e non mettere Neres e Lang, perchè non fare il 4-3-3 con gli interpreti adeguati. Lang non è pronto? E che sarà pronto per fine campionato.

Su Conte: “Non doveva usare il termine ammazzati Conte. Le critiche? Il calcio è fatto cosi per i tifosi, una volta sei un grande e una volta critichi il giocatore. A volte capita che passi per rompiscatole ma pazienza, passi per rompiscatole”.

Critiche a Sarri e ora a Conte? “Sarri per me è un magnifico perdente, fa giocare benissimo le squadre ma non vince. Allenatori preferiti? Mi è piaciuto molto Vinicio, penso a Guardiola e Sarri che hanno delle idee e provano a creare qualcosa”.