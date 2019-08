Bianchi sicuro: "Rispetto alla Juve il Napoli avrà un grande vantaggio"

Ottavio Bianchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare della prossima sfida di campionato: “Per me il Napoli ha un grande vantaggio in vista della sfida alla Juventus, la squadra ha avuto continuità tecnica e non ha subito grandi stravolgimenti. In casa Juve invece c’è la necessità fisiologica di assimilare i nuovi dettami di Sarri, credo che ai bianconeri serviranno quattro-cinque partite per iniziare ad assumere la nuova fisionomia.