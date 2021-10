Bianchi: "Un piacere vedere il Napoli, ha qualcosa in più delle altre. Koulibaly? Miglior difensore d’Europa”

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli nell'anno del primo scudetto, ospite di Sportitalia, commenta così il super inizio di campionato degli azzurri: "È un piacere vedere giocare il Napoli, ha mantenuto l'organico degli scorsi anni aggiungendo un paio di elementi importanti. Spalletti è un allenatore di primo livello, è entrato in punta di piedi nello spogliatoio. In questo momento il Napoli sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre.

Difficile fare un paragone con il mio Napoli, la squadra di oggi è una realtà: è una società solida che viene da stagioni importanti. Quest'anno per adesso il Napoli è perfetto, è una squadra umile e con grande voglia. Koulibaly è il miglior difensore in Europa, Osimhen è in continua evoluzione.

Il VAR? Non dobbiamo abusarne. Un grande arbitro deve avere la sensibilità in campo. Per le decisioni clamorose ok usare la tecnologia, ma non per tutte queste sciocchezze".