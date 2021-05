Biasin: "Ad ADL manca la capacità di mantenere i nervi saldi nei momenti negativi"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "L’ultimo ostacolo verso la Champions del Napoli si chiama Verona. Il Napoli sta giocando un gran bel calcio, lo ha fatto per gran parte della stagione. Si è perso per circa un mese, quello degli infortuni e delle voci incontrollate (“rinnovano il contratto di Gattuso! Anzi no, lo cacciano!”. Ecco, Gattuso. De Laurentiis ha dimostrato di avere coraggio e “occhio”: in fondo a Napoli ce lo ha portato lui. Al patron, però, manca ancora la capacità di mantenere i nervi saldi negli inevitabili momenti “no” della stagione. Separare Gattuso e questo gruppo è un vero peccato, purtroppo inevitabile (miracoli a parte)".