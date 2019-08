Biasin: "ADL deve prendere Llorente, non bisogna avere rimpianti! Icardi? Si volti pagina..."

Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto": "Icardi? Credo che si debba voltare pagina. Marotta ha confermato che l'Inter ha preso una decisione: è partito un nuovo progetto senza Icardi. Lui va avanti con la sua volontà di restare, ma io credo che non rivedremo più Icardi con la maglia dell'Inter in campo".

Napoli? Mi piace tantissimo, negli undici e nelle alternative. De Laurentiis ha seguito le indicazioni di Ancelotti e adesso deve non avere alcun tipo di rimpianto e per farlo deve prendere Llorente".