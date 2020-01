Biasin: "Al Napoli situazione grottesca, rischioso cominciare la stagione con 4 big in scadenza"

Durante il microfono aperto di Sportiva, Fabrizio Biasin ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori, soffermandosi anche sul prossimo match tra Napoli e Lazio: "Ora è come una finale di Champions per il Napoli in questo momento. Gli azzurri vivono una situazione grottesca, sono responsabili i giocatori in scadenza e De Laurentiis, che ha fatto di tutto per creare un disagio a una rosa da primi tre posti. Non credo che l'obiettivo di De Laurentiis sia la cessione del club. Avere 3-4 big in scadenza a inizio stagione è un rischio grandissimo".