Biasin ammette: “Inter cala dal 70’, è avanti d’eta e non ha due squadre! Conte chiederebbe acquisti…”

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha commentato il momento dei nerazzurri ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio': “C’è un problema 70’. L’Inter ha un calo netto da quella fase in poi, fisicamente ed anche psicologicamente. Appena non va alla sua velocità si spaventa un po’ e servono le sicurezze di Barella, Calha, Mhkytaryan, che ora non ci sono, ma a volte al 70’ non ci sono più perché magari escono. Si è detto spesso che l’Inter ha due rose, tre rose, cinque rose, ma non è vero: ha un’ottima rosa, ma come tutte ha i titolari e le riserve, alcune alternative sono notevoli ed altre no.

Mercato? Bisognerebbe dare una mano all’allenatore, altrove fanno mercati importanti e tutti vengono aiutati. Conte cosa farebbe in questa situazione, sbatterebbe la porta chiedendo 2-3 pedine! La squadra è avanti con l’età, si cambiano a vicenda, ma alla lunga comunque c’è stanchezza”.