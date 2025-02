Biasin ammette: “Inter vecchia, se non segna al 60’ poi è dura. Lautaro furioso ottima notizia…”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Non credo sia un allarme rosso, ma bisogna notare che c’è un problema di scontri diretti. Gioca sempre buone partite, anche a Torino fa un ottimo primo tempo, ma poi accade qualcosa e l’Inter perde equilibrio. L’Inter è ancora la squadra più forte, ma i giocatori devono rendersi conto che la squadra è più forte non perché i giocatori sono più forti ma perché l’impianto di gioco li rende più forti. Non si può prescindere dal calcio che fa l’Inter. Se non svolti nei primi 60’, poi la squadra è anziana e fatica a mantenere il livello per tutta la partita e questo mi preoccupa.

Lautaro? E’ sempre l’ultimo problema dell’Inter, ha sbagliato gara ed un paio di gol, ed è uscito anche arrabbiato. Girano immagini in cui è furibondo, ed è una buona notizia per l’Inter, significa che non si può più replicare questa situazione. Inzaghi ha detto di non pensare di essere i più forti, ma i più bravi, sono cose molto diverse. Se pensi al più forte sei arrogante e viene fuori questa partita, se ti senti più bravo per un certo impianto di gioco allora hai l’umiltà per rivincere”.