Biasin analizza: "Un reintegro di Icardi avrebbe senso, al momento l'Inter pensa ad altro..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sulla situazione di Mauro Icardi in casa Inter: "Da un punto di vista logico un reintegro di Icardi avrebbe molto senso, ma è inutile parlarne oggi. L'Inter non ha in mente questa cosa. Bisogna trovare una soluzione che vada bene a tutti. Io spero solo che non si vada a rinforzare una diretta avversaria. Alternative a Lukaku per l'Inter? Non credo che Conte faccia dei secondi nomi e qualunque altro giocatore sarebbe un piano B non visto bene dal tecnico".