Biasin: "Anguimen essere mitologico, complimenti a Giuntoli che ha preso entrambi!"

Nel suo consueto editoriale per Tmw il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "A proposito della capolista ci va tantissimo di parlare dell’essere mitologico Anguimen (metà Anguissa e metà Osimhen). Tutti i ragazzi di Spalletti stanno giocando a livelli stratosferici, ma questi due tizi sono impressionanti: il primo ha spazzato via tutte le frasi fatte con le quali ci riempiamo spesso la bocca, cose come “qualunque nuovo giocatore arrivato da un altro campionato ha bisogno di tempo per ambientarsi in serie A!”. Ecco, non quelli come lui. L’altro signore, dopo un anno passato più fuori che dentro al campo, sta vivendo una fase di strapotere fisico impressionate. Cioè, al momento è piuttosto inutile parlare della tecnica o della posizione in campo del nigeriano, perché da qualunque parte del campo parta e pur sbagliando qualche controllo… va al doppio degli altri. Ma non così per dire, davvero. Ecco, l’Anguimen fa davvero paura e Giuntoli che ha portato questi due giocatori nel Golfo, si merita applausi".