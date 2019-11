Biasin: "C'è chi dice che ADL abbia già deciso di puntare su Gasperini l'anno prossimo, noi non ci crediamo"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Fabrizio Biasin scrive: "Ancelotti non è d’accordo con il ritiro ma si adegua alla proprietà. Che è come dire “mi hai rotto le balle ma comandi tu…”. C’è chi dice che De Laurentiis abbia già deciso di puntare su Gasperini per la prossima stagione, noi non ci crediamo molto. Nessun presidente penserebbe al “prossimo allenatore” con una stagione appena iniziata. Ma è anche vero che nessun commentatore sensato bollerebbe il Napoli come “squadra ridotta male” dopo sole 11 giornate e invece, uh, ne è pieno il Belpaese. E il Belpaese tornerà a rigirare la frittata appena il Napoli tornerà ad avere l’unica cosa che gli manca davvero in questo momento: un po’ di culo in più".