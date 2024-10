Biasin: "C'è un segnale ancora più importante dietro al primo posto del Napoli"

Napoli: un segnale importante. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così la vittoria del Napoli ad Empoli, in una gara sporca e di sofferenza per l'attuale capolista del campionato.

"La notizia non è il Napoli in testa, ma il Napoli in testa pur non essendo ancora al 100% delle sue possibilità. E neanche al 90%. Conte trita punti anche nelle difficoltà e nell’appannamento, prerogativa assoluta della grande squadra" scrive Biasin sulle potenzialità ancora inespresse della squadra partenopea.