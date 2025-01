Biasin conosce bene Conte: “Kvara? Ha già un sostituto in mano altrimenti non darebbe mai l’ok!”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset: "Napoli fa meno paura senza Kvara? No, assolutamente. Anche perché Antonio Conte non accetterebbe l'uscita di Kvara senza un rimpiazzo e girano già i nomi, poi abbiamo visto quanto vale Neres.

Nell'ultimo mese e mezzo non porta solo a casa il risultato, ma gioca anche un calcio d'alto livello. Con Fiorentina e Verona non ha mai avuto problemi, sono tutti sul pezzo. L'uscita di Kvara non crea troppi problemi, dal mercato sicuramente arriveranno elementi importanti”.