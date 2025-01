Biasin: "Conte ha già scelto i suoi 11! Neres fortissimo, perché strapagarne un altro?"

Nel corso del podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha commentato i rumors per il post Kvara: "Il Napoli viene da vittoria super a Firenze, Bergamo, una vittoria storica che ricorderemo a lungo, quindi Conte ha battezzato la sua squadra e quando accade è difficile che chi arrivi tolga spazio a chi sta giocando. Considerando che il Napoli gioca poche partite, mettere dentro uno che che viene per giocare può persino creare dei problemi ma a Conte non importa questo.

Lui non vuole lasciare nulla di intentato, anche a costo di ammassare giocatori. Lui ha bisogno di cautelarsi per un raffreddore a marzo, vuole l'alternativa e l'alternativa dell'alternativa. L'ha già chiarito ad ADL che veniva ma si faceva come dice lui. Lui già dice cosa si deve fare per l'estate per programmare. Arriverà quel giocatore... ma non bisogna esagerare se ti chiedono 60mln tirandoti per il collo. In ottica Scudetto secondo me Conte preferirebbe 2-3 elementi a completare totalmente la rosa. C'è bisogno di uno fortissimo se hai Neres fortissimo che non toglieresti mai dal campo?".