Biasin: "Conte i muri li abbatte a capocciate, vuole l'accelerata per Lukaku"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla anche del mercato del Napoli: "Il ko di Scamacca (che iella) ha dato il là a diversi effetti collaterali, due su tutti: i bergamaschi cercano alternative (occhio a Retegui, Pinamonti e Simeone) e difficilmente libereranno Koopmeiners anche di fronte a offerte importanti. A quel punto Giuntoli potrebbe girare parte del grano messo da parte per l’olandese alla Fiorentina per arrivare a Nico Gonzalez, ormai fuori dal progetto viola.

Il Napoli ha scelto di accelerare per Lukaku e questo lo sanno anche i muri. Conte però i muri li abbatte con le capocciate e desidera che l’accelerata sia sensibile. Il belga arriverà".