Biasin: "Conte poco coerente, ma parla così per cercare nemici e se li inventa"

Nel suo consueto editoriale per Tmw, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin commenta così il momento che sta vivendo in stagione il Napoli e soprattutto ha parlato delle recenti dichiarazioni di Conte. "E quindi il Napoli. Partita a parte (scialbo 0-0) torniamo per forza di cose sulle parole del tecnico dell'altro giorno. Come sempre ci si divide tra chi ama il suo modo di comunicare e chi lo ritiene eccessivo. Credo che le due cose possano tranquillamente andare insieme. Conte alza i toni perché storicamente sa che "cercare nemici" anche al costo di inventarseli è un buon modo per alzare il livello di competitività.

E per questo motivo fa benissimo a proseguire per la sua strada. Poi è altrettanto vero che certe dichiarazioni risultano irricevibili, tendenziose e anche molto poco coerenti. Soprattutto, il tecnico campione d'Italia continua a fare intendere che Napoli debba dimostrarsi alla sua altezza e non si accorge (o fa finta di non accorgersi) che ora tocca a lui essere all'altezza di un club ambizioso e ben organizzato come quello di De Laurentiis: non esiste grande squadra - e il Napoli lo è - che possa trattare l'Europa come un fastidio, figuriamoci poi se l'Europa è quella milionaria della Champions", si legge.