Inter Tv, Scarpini smentisce Conte: “Fare esperienza? Ha tutta gente con profilo internazionale”

Roberto Scarpini, giornalista di Inter Tv, è intervenuto a Sportitalia e ha commentato il pareggio del Napoli contro l'Eintracht Francoforte: "Dalle parole di Conte mi sembra di leggere qualcosa del tipo, come se quest'anno il Napoli partecipi per fare esperienza.

No, non partecipi alla Champions League per fare esperienza perché hai tutti calciatori di caratura internazionale. Non è mica una squadra neopromossa che gioca la prima volta il calcio internazionale".