Biasin elogia tutti: "Giuntoli è un maestro, bravo ADL: Manolas-Kou coppia da leccarsi i baffi"

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin parla così del mercato del Napoli: "Il Napoli sta crescendo. E non è una cosa buttata là: Manolas e Koulibaly completano una coppia difensiva da leccarsi i baffi e per una volta De Laurentiis sembra realmente intenzionato a non lasciare nulla di intentato. Nei giorni della Spagna campione d’Europa Under 21 una menzione speciale va al ds Giuntoli, bravissimo a puntare un anno fa su Fabian Ruiz. Dicevamo: “E’ pazzo? Costa tantissimo”. Lui se n’è fregato allegramente e ora si ritrova in casa un vero pezzo da novanta. Il segreto del bravo ds è tutto lì: scegli il giocatore, capisci quanto vuoi spendere, non ascoltare chi ti dice “è troppo” o “alza l’offerta che te lo portano via!”. In poche parole: fottitene del chiacchiericcio. Giuntoli, da questo punto di vista, è un maestro".