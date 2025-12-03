Biasin fa ammenda su Conte: "Altro che fuga da Napoli, ha ripreso la squadra in mano"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della situazione in casa Napoli: "E siamo alla consueta ammenda. Faccio ammenda. Pensavo che l’ormai celebre “fuga di Conte” fosse il preambolo di uno schianto e, invece, il tecnico campione d’Italia è riuscito in una cosa affatto semplice: riprendere le redini della sua squadra… allentando le briglie.

Una specie di ossimoro che insieme a un indovinato cambio tattico ha portato a un’inversione di marcia visibilissima. Non è la prima volta che in presenza di un problema legato alle assenze Conte riesce a tirar fuori il coniglio dal cilindro. E se ci riesce sempre… significa solo che è bravo assai (per intenderci, questa volta ha pescato il coniglio-Neres, attualmente parecchio in palla).

