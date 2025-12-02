CdS, Salvione: “Il turnover col Cagliari è una necessità! Italiano? Piace da tempo ad ADL”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione: “Il turnover è necessario, soprattutto perché a centrocampo c’è la coperta cortissima. Arrivano partite difficili e delicate, come Juventus e Benfica. Mi aspetto scelte alternative da parte dell’allenatore, che non vuol dire sottovalutare la Coppa Italia. Stavolta c’è la possibilità di far giocare Lucca e forse anche Ambrosino. In questo momento è obbligatorio fare queste scelte. Il Napoli aveva bisogno di una ventata di freschezza e di giocare in modo più offensivo. Tutto questo è arrivato, anche in partite non certo facili. La linea dei cinque compatta permette di ripartire con maggiore forza.

Italiano? Piace a De Laurentiis, è stato in passato nei pensieri del presidente. Non è la prima volta che lo cita e lo elogia pubblicamente, ma non ci vedo nessun messaggio per Conte.

Spalletti? Faccio fatica a pensare che possa essere fischiato”.