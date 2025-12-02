Del Piero si proietta a Napoli-Juve: “Sfida unica con una rivalità speciale”

Ospite della Junior Tim Cup presso l’oratorio Don Guanella, Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus ha condiviso la propria esperienza negli oratori, sottolineando quanto lo sport “sia un luogo fondamentale per crescere, imparare le regole e fare comunità”.

A margine dell’incontro ha anche parlato della sfida ormai imminente tra Napoli e Juventus, in programma domenica. “Sarà una grande partita. Sono due squadre con grandissima ambizione. La Juve oggi ha una classifica meno brillante rispetto al Napoli e arriva da un anno particolare, ma Napoli-Juve resta una sfida unica, con una rivalità speciale”, le sue parole raccolte da Il Mattino.