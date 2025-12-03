Cannavaro: “ADL passerà alla storia come un vincente! Conte criticato? Conta il risultato"

Fabio Cannavaro, Commissario Tecnico dell'Uzbekistan, si è raccontato nel nuovo episodio di Betsson Sport Talk. Tra i tanti argomenti trattati, l’ex difensore di Napoli e Juventus tra le altre, ha elogiato la lungimiranza di Aurelio De Laurentiis e l'ottimo impatto di Antonio Conte: "De Laurentiis passerà alla storia come un vincente. Non ha mai avuto paura del confronto con allenatori ingombranti come Benitez o Ancelotti.

La gestione di Conte l'anno scorso è stata fenomenale, non solo dei calciatori ma di tutto l'ambiente societario. Ha ricompattato tutti. Antonio viene criticato per il non-gioco? Tatticamente non è secondo a nessuno, alla fine ciò che conta è il risultato".