Podcast Cugini: "A Riyad due gare del Napoli sorprendenti! Grandi segnali da due azzurri"

Il Napoli domina contro il Bologna vincendo 2-0 a Riyad e conquistando la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali per lo scudetto? Ecco il pensiero di Mimmo Cugini, giornalista, ai microfoni di Tmw Radio: "Quelle del Napoli sono state due partite sorprendenti, dato che nelle sconfitte precedenti il ritmo era stato invece molto basso.

I grandi segnali sono arrivati da Neres e Hojlund, che sono stati straordinari. In più il centrocampo, una volta recuperato Lobotka, è apparso tornato a certi livelli. Hanno giocato tutti con grande voglia di vincere, sottolineata dallo stesso Conte dopo la fine della partita. Il Bologna invece quando va in svantaggio di solito va un po' in difficoltà e la superiorità azzurra è stata assolutamente indiscutibile".