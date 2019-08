Biasin: "Icardi è convinto di far cambiare idea a chi comanda ma non ci riuscirà"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Fabrizio Biasin parla così del futuro di Mauro Icardi: "Come scriviamo da tempo il giocatore non ha intenzione di lasciare i nerazzurri, ha rifiutato le proposte presentate dalla moglie-agente (Napoli, Roma, Juventus, Monaco, Arsenal, Atletico Madrid…) e nonostante le pressioni di chi gli sta vicino (“è inutile che ti ostini”) ha sempre risposto “ho scritto quello che avrei fatto mesi fa, mi sento interista e non andrò via”. Così farà, a meno di clamorosi ripensamenti. Nella sua testa c’è la possibilità di convincere chi comanda a cambiare idea. Non ci riuscirà".