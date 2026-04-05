Biasin: “Inter arriva da un mese di cattive prestazioni e da una delusione devastante”

vedi letture

Biasin ha commentato la sfida tra Inter e Roma e quanto sarà importante ai fini della corsa scudetto e di come ci arrivano i nerazzurri a questo match.

Nel corso dello show a teatro di 'L'ascia o raddoppia', format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha commentato la sfida tra Inter e Roma e quanto sarà importante ai fini della corsa scudetto e di come ci arrivano i nerazzurri a questo match: "L'Inter arriva da un mese di cattive prestazioni e da una delusione Mondiale devastante. Parliamo di Bastoni ma anche di Pio che sbaglia un rigore a 20, parlo di Dimarco che ha perso lo smalto che aveva fino a un mese fa.

A Bastoni quel fatto di Inter-Juve gli ha complicato enormemente le cose e addirittura si parla che non giocherà neanche domenica. Alla fine secondo me giocherà perché si è fatto male Bisseck. Però arriva da due mesi complicatissimi. Qualcuno dice che andrà all'estero perché non regge più la pressione, la situazione mentale di questo giocatore è completamente cambiata".