Il doppio ex Incocciati: "Solo l'Inter può perdere il campionato, Napoli-Milan per la Champions"

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"E' chiaro che poi entrambe fanno bene a poter pensare di recuperare punti preziosi nei confronti dell'Inter".

In avvicinamento al big match del Maradona tra Napoli e Milan, il doppio ex Giuseppe Incocciati è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.

Napoli-Milan quanto vale per entrambe?

"Principalmente ti dico che la sfida di lunedì sarà, sia per partenopei sia per rossoneri, utile a blindare l'accesso alla prossima Champions League. E' chiaro che poi entrambe fanno bene a poter pensare di recuperare punti preziosi nei confronti dell'Inter".

La corsa scudetto come la giudichi?

"A questo punto della stagione. Credo che tutto sia nelle mani dell'Inter. Solo i nerazzurri possono perdere il campionato".

La vicenda Lukaku come può influire sui partenopei?

"Nel caso del belga è emersa tutta la sua scarsa professionalità. Ma non solo: Lukaku si è dimostrato un cattivo esempio come giocatore. Sia nei confronti della propria squadra, sia nei confronti dell'allenatore. Per non parlare della società".

Conte vs Allegri, chi la preparerà meglio?

Credo sia una lotta alla pari. Parliamo di due allenatori esperti, entrambi godono della mia stima".

Meglio il 3-5-2 o il 4-3-3 per i rossoneri al Maradona?

"Per caratteristiche dei singoli calciatori, il Milan sviluppa meglio il 4-3-3. Alcuni pedine a disposizione di Massimiliano Allegri non sono funzionali al 3-5-2".

Napoli o Milan, chi può riaprire la corsa scudetto?

"Gli azzurri hanno recuperato pedine importanti nelle ultime settimane. Se i ragazzi di Antonio Conte dovessero vincere, allora voto Napoli. Per il miglior organico che ha a disposizione".