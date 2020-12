Biasin ironizza: "Li sentite i tromboni? Ora i catastrofisti attaccano Gattuso"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza anche il momento del Napoli: "Li sentite i tromboni? Ecco, sono i catastrofisti. Questo giro di giostra tocca a Gattuso. Gli danno dell’incapace per la doppia sconfitta Inter/Lazio. È vero, contro Immobile e soci non sembrava davvero una squadra targata Ringhio, pur al netto delle assenze. Contro l’Inter, invece, abbiamo visto un gran Napoli. Morale, prima di crocifiggere colui che ha portato nel Golfo la Coppa Italia è meglio pensarci 21323 volte, che poi magari ci si pente.

Ps. I detrattori di Ivan Gennaro stiano sereni, non ci sarà mai “battaglia” con uno come lui: se mai vedrà che la squadra non risponde ai suoi segnali – cosa attualmente non vera - sarà il primo a levarsi di torno. E non chiederà un soldo. Lo ha già fatto in passato, unico e solo.