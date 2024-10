Biasin: "Lotta scudetto? Presto per le previsioni. Il Napoli ha già la mentalità di Conte"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin: "Previsioni per questo campionato? Troppe sentenze. Fino a qualche giorno fa si parlava della super Juventus di Thiago Motta, adesso, invece, ci sono due squadre in testa alla classifica, Napoli e Inter che sembrano destinate alla vittoria dello scudetto. È ancora troppo presto per fare previsioni, il campionato è lungo.

C’è un dato chiaro: il Napoli ha già la mentalità del suo allenatore. Ci sono tante possibilità che gli azzurri non perdano punti in modo stupido, come l’anno scorso. Conte ha saputo incidere sui giocatori. Dall’altra parte, invece, c’è una Inter che ha problemi in fase difensiva ma non si è smarrita. Non mi sembra una squadra appagata. Deve sistemare alcune cose, ma rimane uno squadrone.

Corsa scudetto? Ci metto dentro anche Juventus, Milan e Atalanta. Per me sono cinque le squadre che possono lottare per lo scudetto. Il Napoli è una squadra ben costruita tanto da poter lottare anche sul fronte europeo. Antonio Conte quando ha una settimana libera prepara al meglio le partite. Parliamoci chiaro: il Napoli è l’avversario più duro per l’Inter.

Problemi Inzaghi? Devono sistemare alcune cose che l’anno scorso erano dettate dalla condizione superiore di alcuni giocatori. Mkhitaryan sta ritrovando la sua forma e Barella in questo momento non c’è ed è un giocatore fondamentale per i nerazzurri.

Bremer è un giocatore fondamentale per la Juventus ed è stato il miglior giocatore della passata stagione. Sarà una grande perdita per i bianconeri e non sarà semplice colmare la sua assenza. L’infortunio di Koopmeiners mette in difficoltà Thiago Motta. Non è da sottovalutare, ma non è neanche grave. L’olandese salterà giusto qualche partita.

Politano? Lo ha liberato Conte già ai tempi dell'Inter. Il leccese se l'è tenuto stretto e il giocatore si è messo a disposizione e ha saputo rinnovarsi. È giusto che renda per ciò che vale. A me piace tantissimo nonostante qualcuno dica che abbia problemi di continuità".