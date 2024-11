Biasin: “Lukaku tornerà devastante, ma è solo: gli esterni stanno in difesa!”

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, firma di Libero, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato di Romelu Lukaku e del suo ruolo nel Napoli di Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Se Lukaku è ancora insostituibile per Conte? Quanto posso voler bene io a Romelu Lukaku... Da un certo punto di vista non tantissimo (ride, ndr), perché son successe delle cose, è andato via.

Però io non riesco a non valutare il giocatore Romelu Lukaku. È al meglio della sua forma? No. È al meglio della sua carriera? No. Forse è al 50%, al 60%. La forma la troverà strada facendo, magari sì magari no. Io so che non può esistere un Napoli allenato da Antonio Conte senza Romelu Lukaku sempre presente al centro dell'attacco. Perché Romelu Lukaku quando è non particolarmente brillante, anche un po' tristanzuolo come l'anno passato, comunque chiude la sua stagione con 20 gol. Adesso che invece è guidato dal suo allenatore prediletto, è in una squadra che comunque lo sta coccolando in una città che gli vuole bene, deve giocare una partita a settimana, per me devono andare dritti fino in fondo sempre con Romelu Lukaku. Ripeto, quando è triste e non ha tutte le stelle a suo favore fa 20 gol, figurati quando ha tutti quanti attorno. Non ha iniziato benissimo, ma non ho nessun dubbio che quest'anno farà dei numeri impressionanti. Io continuo a pensare che Lukaku alla fine della stagione possa essere se non il capocannoniere, siamo lì.

Come può essere più decisivo Lukaku? Io qui faccio un appunto ad Antonio Conte nel senso: per me Lukaku il suo riuscirà sempre a farlo, io credo che però debba essere un po' più aiutato. Io lo vedo troppo spesso solo lì davanti con due o tre difensori avversari, io vedo un po' troppo lontani i vari Politano e Kvaratkhselia che ogni tanto giocano sulla linea dei centrocampisti se non dei difensori. E con Lukaku là da solo che deve fare tutto lui. Tenderei un po' ad aiutarlo, è giusto pretendere da Lukaku, però secondo me bisognerebbe avvicinargli qualcuno per dargli una mano da questo punto di vista".